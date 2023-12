Mercato - OM : Gattuso a choisi ses quatre prochains transferts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans les prochains jours et l'OM compte bien y jouer un rôle non négligeable. En raison du départ de nombreux joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations, le club marseillais devrait se montrer actif durant le mois de janvier. La direction miserait sur quatre transferts.

Gennaro Gattuso pourrait être embêté dans les prochaines semaines. Plusieurs membres de l'OM devraient se rendre en Côte d'Ivoire pour disputer la CAN. Cela pourrait être le cas d'Amine Harit, d'Azzedine Ounahi, d'Iliman Ndiaye, d'Ismaïla Sarr ou encore de Chancel Mbemba. Au total, ce sont neuf joueurs qui pourraient être concernés.

Mercato - OM : Le transfert d'un crack est proposé cet hiver ? https://t.co/5qzKccm4jQ pic.twitter.com/nzCU69HVL3 — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Longoria avait annoncé la couleur

L'objectif de Pablo Longoria dans les prochaines semaines sera donc de faire oublier ces absences. Comment ? En se montrant, par exemple, lors du mercato d'hiver. Jeudi dernier, le président de l'OM avait dévoilé ses objectifs. « Il y a des postes où on est un peu juste, notamment celui de latéral gauche. Il y a aussi la situation particulière jusqu'à mi-février avec la CAN. On doit faire avec, et c'est pareil pour la blessure de Valentin Rongier » avait lâché Pablo Longoria.

Quatre transferts sont programmés