Mercato - PSG : Un transfert historique est quasiment bouclé

Le PSG semble avoir décidé de se tourner du côté du Brésil pour renforcer son effectif tout en préparant l'avenir. Dans cette optique, deux joueurs prometteurs devraient débarquer dans les prochaines heures à savoir Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Ce dernier serait d'ailleurs déjà en route pour Paris. Le club de la capitale déboursera un peu plus de 20M€ pour recruter le milieu de terrain du Corinthians. Un record pour le club brésilien.

Le mercato d'hiver est déjà bien agité du côté du PSG alors qu'il n'a même pas encore officiellement ouvert ses portes. En effet, le marché hivernal débutera le 1er janvier, mais le club de la capitale n'a visiblement pas envie de perdre de temps pour se renforcer. En effet, Luis Campos aurait déjà boucler la signature de deux jeunes talents prometteurs qui évolue au Brésil à savoir le défenseur de Sao Paulo Lucas Beraldo et le milieu de terrain de Corinthians Gabriel Moscardo.

Moscardo débarque au PSG pour 20M€ + 2M€

Et pour cela, le PSG devrait débourser au total environ 40M€. Le transfert de Lucas Beraldo est estimé à 20M€ comme celui de Gabriel Moscardo qui s'accompagne toutefois de 2M€ de bonus. Selon les informations de Globo Esporte , le milieu de terrain de 18 ans est d'ailleurs déjà en route pour Paris où il passera sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec le PSG.

Un transfert historique pour le Corinthians