Mercato - OM : Longoria boucle le transfert d’Aubameyang, il hallucine

A la recherche d’une nouvelle star en attaque lors du mercato estival, l’OM s’est offert les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le CV du Gabonais parle pour lui, Pablo Longoria n’a pas hésité à lui offrir un contrat de 3 ans ainsi qu’un énorme salaire pour le convaincre de venir à Marseille. Mais en voyant cet accord entre l’OM et Aubameyang, Romain Molina avoue ne pas comprendre ce qui est passé par la tête du président olympien.

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’OM a été très actif durant le dernier mercato estival. De nombreux joueurs ont ainsi rejoint l’effectif olympien. On peut alors citer Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé en provenance de Chelsea pour être la nouvelle star de l’attaque à l’OM. Mais alors que le Gabonais a eu énormément de mal depuis le début de la saison, son arrivée suscite certaines interrogations…

C’est à l’occasion d’un entretien accordé à 90min que Romain Molina a expliqué halluciner en voyant le contrat signé par Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Visant alors Pablo Longoria, il a lâché : « Le mot qui me vient quand on dit Longoria ? L'illusionniste. Il est incroyable. Non mais le contrat d’Aubameyang, c'est soit de l’incompétence soit t’as un problème. Non mais attends parce qu'on me vante Longoria. Attention car c'est un mec qui bosse un minimum, il ne faut pas déconner. Il y en a, ils ne foutent rien. Il y a tellement de va et vient chaque année à Marseille, c'est une réalité. Alors c'est vrai qu'il y avait des problèmes économiques, mais quand tu vois ce qui a été dépensé depuis l'hiver dernier, mais non, c'est abyssal. Mais quand tu vois le niveau de ce que tu ramènes, les salaires aussi ».

