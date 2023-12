PSG/OM : Dembélé-Aubameyang, la polémique fait rage

Arnaud De Kanel

Revenus en Ligue 1 cet été, Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang partagent la première place du classement des meilleurs passeurs du championnat avec Florian Sotoca. Mais les deux anciens potes du Borussia Dortmund et du Barça se retrouvent au cœur d'une polémique. En effet, le compte X (Twitter) de la Ligue 1 s'est attiré les foudres des supporters marseillais et lensois sur les réseaux sociaux en mettant uniquement en avant le joueur du PSG.

En difficulté en début de saison, Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang se sont réveillés avant la trêve en se montrant de plus en plus décisif, la preuve en chiffres avec des belles statistiques.

5 passes décisives pour Démbélé et Aubameyang

L'attaquant de l'OM et celui du PSG comptabilisent tous les deux 5 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, soit le plus haut total à égalité avec Florian Sotoca. Pourtant, les trois joueurs ne sont pas mis sur un pied d'égalité par les réseaux sociaux du championnat.

🥇 Ousmane Dembélé 🥇 pic.twitter.com/rqL4HxcwXF — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 23, 2023

La polémique enfle sur les réseaux sociaux