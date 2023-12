Mbappé choque une légende, «ce qu'il fait, c'est n'importe quoi»

Thomas Bourseau

Thierry Henry a été bluffé par Kylian Mbappé. L’année amenant ses 25 ans, le champion du monde tricolore est devenu meilleur buteur de l’histoire du PSG tout en atteignant la barre des 300 buts en carrière. Du « n’importe quoi » pour le champion du monde 98 qui n’a pas tari d’éloges en novembre dernier au sujet de Mbappé.

Kylian Mbappé est devenu, la même année, le meilleur buteur de l’histoire du PSG en dépassant les 200 buts d’Edinson Cavani face au FC Nantes en mars 2023 (4-2), au bout de la rencontre. Huit mois plus tard, Mbappé atteignait une nouvelle centaine symbolique. En effet, depuis le début de sa riche carrière, que ce soit en club ou en équipe nationale, le champion du monde tricolore a inscrit son 300ème but face à Gibraltar (14-0) et avec la manière : d’une frappe lointaine qui a lobé le gardien.

«Ce n'est pas le vrai buteur instinctif, mais il met des buts, il délivre des passes»

Ancien meilleur buteur de l’équipe de France avant qu’Olivier Giroud le dépasse au classement, Thierry Henry s’est enflammé en conférence de presse sur ce nouveau fait d’arme de Kylian Mbappé. « Ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Mais il nous a tellement habitués à ces performances, c'est juste incroyable. En plus, il ne joue pas vraiment dans l'axe, il est partout en fait. Ce n'est pas le vrai buteur instinctif, mais il met des buts, il délivre des passes, il sait à peu près tout faire. Le problème quand tu es très très fort, c'est que les gens voient souvent ce que tu ne fais pas, ce que tu as raté ou bien quand tu n'as pas été bon. Après, maintenant, c'est vrai qu'on est un peu exigeants avec lui ».

«Il a déjà 300 buts et il n'a que seize ans (rire)»