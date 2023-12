PSG : Problème pour Mbappé, il lâche une annonce inquiétante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé s'est offert quelques petits moments de détente. Le joueur a retrouvé le sourire après avoir fêté ses 25 ans. Mais lors de la rencontre face au LOSC dimanche dernier, l'international français avait affiché un visage fermé sur le terrain. Selon Jérôme Rothen, Mbappé traverserait une passe délicate sur le plan personnel.

Kylian Mbappé a retrouvé le sourire le temps d'une soirée. Ce mercredi, le joueur a fêté ses 25 ans aux côtés de sa famille, nombreux coéquipiers, mais aussi de quelques anciens du vestiaire parisien comme Marco Verratti. Un moment de détente pour le champion du monde 2018, qui, sur le terrain, traînait son spleen.





Le petit nouveau du PSG suit les traces de Kylian Mbappé ? https://t.co/vxUVrtNeVB pic.twitter.com/TUoH7fOvYB — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Mbappé est triste ces derniers jours

Dimanche dernier, lors de la rencontre face au LOSC, Kylian Mbappé avait laissé pantois certains journalistes. Buteur lors de ce match (1-1), la star du PSG avait refusé de célébrer son penalty et avait affiché un visage fermé. Luis Enrique avait botté en touche au moment de commenter l'attitude de son joueur. Alors de nombreuses explications sont apparues dans les médias. Certains ont évoqué une lassitude mentale et physique. Mais selon Jérôme Rothen, Mbappé connaîtrait quelques soucies personnels.

Des problèmes « à la Pogba » pour Mbappé ?