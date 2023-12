PSG : Mbappé signe un nouveau record

Amadou Diawara

Ce mercredi, Kylian Mbappé a soufflé ses 25 bougies. Et cette journée a été parfaite pour lui, puisqu'il a permis au PSG de l'emporter face au FC Metz et que son frère a fait ses débuts en équipe première. D'ailleurs, grâce à son doublé, Kylian Mbappé est le premier joueur à marquer le jour de son anniversaire en Ligue 1 cette saison.

Né le 20 décembre 1998, Kylian Mbappé fêtait ses 25 ans ce mercredi. Pour l'occasion, le PSG se frottait au FC Metz lors de la 17ème journée de Ligue 1. Et le numéro 7 parisien n'a pas manqué ce rendez-vous. En effet, Kylian Mbappé a inscrit un doublé, étant l'un des grands artisans de la victoire de son équipe (3-0). De plus, Kylian Mbappé a eu un autre cadeau d'anniversaire. En effet, Luis Enrique a offert ses premières minutes en équipe première à Ethan Mbappé. Ce qui comble de bonheur son frère.

Mbappé a inscrit un doublé le jour de ses 25 ans

« Je suis content, Ethan kiffe mais moi encore plus en tant que grand frère. Je ne pensais pas que j’allais vivre un jour spécial comme ça, et ce match là je vais vraiment le garder en mémoire. L’entrée d’Ethan est la chose la plus importante à mes yeux, même si gagner et marquer c’est toujours spécial. C’est une belle journée ! » , s'est réjoui Kylian Mbappé, qui a reçu une autre bonne nouvelle ce mercredi.

Mbappé est le 1er à marquer pour son anniversaire