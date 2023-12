Avec Zaïre-Emery, le PSG écrase la Ligue 1

Benjamin Labrousse

Seulement âgé de 17 ans, Warren Zaïre-Emery rayonne sous les couleurs du PSG. Rapidement devenu indéboulonnable dans le système de Luis Enrique, le numéro 33 semble désormais davantage porté vers l’offensive comme en témoignent ses statistiques. À ce propos, Zaïre-Emery domine l’entièreté de la Ligue 1 concernant une donnée bien précise. Explication.

Le PSG jubile. Et pour cause, le club de la capitale tient en ses rangs deux des plus grands talents de l’histoire récente du football français avec Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery. Si le premier a été formé à l’AS Monaco, le second est bien issu du centre de formation parisien, et représente l’avenir au PSG.

Zaïre-Emery rayonne avec le PSG

Lancé dans le grand bain du monde professionnel l’an passé, Warren Zaïre-Emery a totalement explosé cette saison au PSG sous les ordres de Luis Enrique. Costaud dans les duels, explosif, et surtout très mature dans sa prise de décisions, le natif de Montreuil semble avoir nettement progressé dans la projection offensive. Auteur d’un but salvateur pour le PSG face au Borussia Dortmund le 13 décembre dernier, Warren Zaïre-Emery s’était également distingué par une magnifique passe décisive pour Lucas Hernandez lors de la débâcle parisienne face à Newcastle (4-1) en octobre dernier.

Zaïre-Emery meilleur joueur de Ligue 1 concernant cette statistique