PSG : Mbappé va cartonner, c'est annoncé

Benjamin Labrousse

Malgré de nombreuses prestations peu abouties dans le jeu, Kylian Mbappé rayonne avec le PSG. Sur le plan statistique, le numéro 7 réalise une première partie de saison canon, et se trouve logiquement meilleur buteur de Ligue 1. Mais dans sa carrière, Mbappé a davantage performé en deuxième partie de saison, laissant présager de grandes choses pour la formation de Luis Enrique.

Un paradoxe à lui tout seul. Auteur de 21 buts en 22 matchs disputés toute compétition confondue avec le PSG en 2023-2024, Kylian Mbappé a réalisé une grosse première partie de saison. Si ses performances sur le terrain semblent encore très loin de ses standards et surtout de ses capacités, l’attaquant français compense ce manque par des statistiques toujours aussi impressionnantes.

Mbappé - PSG : Un mensonge de Riolo ? La presse espagnole relance tout ! https://t.co/MG5rdCb6fq pic.twitter.com/MinkPfeIc0 — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Kylian Mbappé surnage en termes de buts marqués

Si ses 3 buts en 6 matchs de Ligue des Champions peuvent paraître encore un peu juste, Kylian Mbappé survole les débats en Ligue 1. Avec 18 buts inscrits en seulement 16 matchs disputés, l’attaquant du PSG est largement en tête du classement des buteurs en France (Wissam Ben Yedder, l'attaquant de l'AS Monaco, arrive deuxième avec 8 buts), et a permis à Paris d’engranger de précieux points au classement.

Mbappé pourrait atteindre la barre des 45 buts cette saison