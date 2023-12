PSG : Il remplace une star et fait un carton avec Paris

Benjamin Labrousse

Lors de sa rencontre face au Havre le 3 décembre dernier, le PSG avait vu son gardien Gianluigi Donnarumma être exclu après un geste dangereux en dehors de sa surface. Alors que le jeune Arnau Tenas s’est occupé avec brio des cages parisiennes le temps de l'absence de l'Italien, l'ancien du FC Barcelone domine la Ligue 1 en termes de pourcentage d’arrêt.

Cet été, le PSG a réalisé de nombreux transferts, avec à son actif, certains coups plutôt inattendus. Parmi ces derniers, l’arrivée en fin de contrat d’Arnau Tenas en provenance du FC Barcelone. Âgé de 22 ans, le portier espagnol est ainsi arrivé au PSG sous requête directe de Luis Enrique, qui apprécie grandement son profil.

Tenas s’est distingué dans les buts du PSG

S’il est arrivé au PSG dans la peau d’un gardien essentiellement voué à être remplaçant, Arnau Tenas a eu l’occasion de faire ses grands débuts à Paris. Le 3 novembre dernier, Gianluigi Donnarumma était rapidement exclu face au Havre, et écopait dans la foulée de deux matchs de suspension, laissant ainsi une opportunité au gardien espagnol..

Arnau Tenas déjà au sommet de la Ligue 1 ?