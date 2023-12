Il rejoint les stars du PSG après son incroyable prouesse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le héros de cette 17e et dernière journée de la phase aller de la Ligue 1 ne se nomme pas Kylian Mbappé, Pierre-Emerick Aubameyang ou bien Alexandre Lacazette, mais bien Kamory Doumbia, auteur d’un quadruplé avec le FC Lorient pour sa deuxième titularisation de la saison. Une énorme prouesse qui lui permet de suivre les traces de onze joueurs en Ligue 1 au XXIe siècle, dont quatre grands noms du PSG.

« Le ballon est dans mon sac, il part directement au Mali dès demain! » Kamory Doumbia avait de quoi fanfaronner mercredi soir après sa prestation XXL contre Lorient (4-0), lui qui a inscrit un quadruplé historique en première période (22e, 25e, 29e, 45e+2), mais le milieu malien avait le succès modeste. A 20 ans, celui qui totalise cinq matches avec sa sélection fêtait seulement sa deuxième titularisation à l’occasion de la 17e et dernière journée de la phase aller. « Je ne suis pas trop dans un rêve, oui c’est quelque chose que tout le monde rêve de faire mais si ça se produit, le rêve devient réalité , confiait après le match celui que l’on surnomme " La Toupie ". Le ballon ? Je vais le donner à mon petit frère qui a 10 ans. Il joue au foot aussi, ça va lui faire plaisir. » Avec ces quatre buts, Kamory Doumbia entre dans l’histoire du Championnat et rejoint un club fermé, dans lequel figurent quatre stars du projet QSI.

Neymar, Mbappé, Ibrahimovic… Kamory Doumbia fait comme les stars du PSG

Ils étaient onze à s’être illustrés au cours d’une même rencontre avec un quadruplé au XXIe siècle selon les archives de la LFP, dont quatre figures du PSG version qatarie. Zlatan Ibrahimovic avait ouvert le bal le 13 mars 2016 face à l’ESTAC, suivi quelques mois plus tard par Edinson Cavani, le 16 septembre 2016 contre Caen (0-6). Arrivés à l’été 2017 pour respectivement 222M€ et 180M€, Neymar ira aussi de ses quatre buts le 17 janvier 2018 face au Dijon (8-0) tandis que Kylian Mbappé est le dernier en date côté parisien, c’était contre l’OL (5-0) le 7 octobre 2018.

Lacazette et Cissé ont également frappé par quatre fois

Parmi les autres clubs, Kamory Doumbia succède à Alexandre Lacazette (OL), et ses quatre buts le 7 mai 2023 contre Montpellier (5-4). Elye Wahi (Montpellier en 2023 face à l’OL), Alassane Pléa (OGC Nice en 2018 face à Guingamp), Steve Savidan (Valenciennes en 2007 face à Nantes), Matt Moussilou (LOSC en 2005 face à Istres), Alexander Frei (Stade Rennais en 2004 face à l’OM) et Djibril Cissé (AJ Auxerre en 2001 face au Stade Rennais) complètent la liste. Ils sont au total 124 joueurs à avoir signé un quadruplé depuis la saison 1947/48, à l'instar de Just Fontaine (Valenciennes), Delio Onnis (AS Monaco), Josip Skoblar (OM), Michel Platini (AS Nancy Lorraine et ASSE), Carlos Bianchi (Reims et PSG), Jean-Pierre Papin (OM), Youri Djorkaeff (AS Monaco) ou encore Sonny Anderson (AS Monaco).

Seul Cavani avait marqué un quadruplé en une mi-temps

Et avec cette performance XXL réalisée durant les 45 premières minutes, Kamory Doumbia se paye de luxe de devenir le premier joueur de Ligue 1 à réussir une telle prouesse depuis Edinson Cavani en 2016 (12e, 23e, 38e, 45e+1) sur les soixante dernières années. Le milieu du Stade Brestois, prêté par Reims, s’est par ailleurs hissé dans le top 10 des joueurs de Première Division les plus rapides à inscrire un quadruplé depuis 1947-1948.