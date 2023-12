Mercato - PSG : Mbappé fait le buzz avec le Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé fêtait ce mercredi ses 25 ans, et il a pu célébrer cet anniversaire avec un doublé contre Metz sur la pelouse du Parc des Princes. Mais c’est une autre image qui a fait du bruit ces dernières heures sur les réseaux sociaux, l’attaquant des Bleus s’affichant avec un mystérieux maillot blanc posé sur ses épaules, s'apparentant à celui du Real Madrid…

Kylian Mbappé a de nouveau les cartes en main pour son avenir, lui qui sera autorisé à négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier 2024. Et le Real Madrid apparaît encore une fois comme le favori si Mbappé décidait de quitter le PSG. Les rumeurs sont nombreuses sur le dossier, et chaque faits et gestes de l’attaquant ou de son entourage font parler, y compris lors d’une soirée d’anniversaire.

Le mystérieux maillot blanc offert à Kylian Mbappé

S’il a passé la soirée de ses 25 ans sur la pelouse du Parc des Princes contre le FC Metz (3-1) mercredi, Kylian Mbappé a pu en profiter davantage le lendemain avec certains membres du PSG. Et une photo prise au cours de la soirée a particulièrement fait réagir les réseaux sociaux, sur laquelle on voit l’attaquant du PSG aux côtés de membres du staff, avec un maillot blanc et doré sur ses épaules, s’apparentant à celui du Real Madrid.

Info : Il s’agit du maillot d’Albacete, la ville d’origine des deux préparateur physiques du PSG. Un cadeau pour Mbappé. https://t.co/trcu4CgEzG pic.twitter.com/jAhsfAAU6G — Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) December 21, 2023

Il ne s’agit pas du Real Madrid