Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé devient une affaire d'Etat !

Thibault Morlain

Joueur du PSG depuis 2017, Kylian Mbappé voit très souvent son avenir fait l'objet de nombreuses rumeurs. Un feuilleton qui suscite son lot de réactions et alors que chacun a son mot à dire sur le cas Mbappé, cela va bien au-delà de la sphère du football. En France, c'est quasiment devenu une affaire d'Etat avec l'implication des présidents de la République.

Devenu plus qu'un joueur de football au fil de son explosion avec Monaco, le PSG et l'équipe de France, Kylian Mbappé voit les présidents de la République murmurer à son oreille. C'est ainsi que son avenir est devenu une véritable affaire d'Etat. En effet, en 2022, alors qu'on pensait que Mbappé allait partir libre, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy auraient débarqué dans le dossier pour convaincre l'attaquant du PSG de prolonger. Et il a d'ailleurs fini par signer un nouveau contrat à Paris...

Macron et l'avenir de Mbappé

Aujourd'hui à la tête de la France, Emmanuel Macron était invité de l'émission C à vous . Il a alors été question de l'avenir de Kylian Mbappé. Alors que le président de la République s'est déjà montré très concerné par le cas de l'attaquant du PSG ces dernières années, il a cette fois fait savoir : « Mbappé est un très grand footballeur. Si je vais échanger avec lui au sujet de son avenir ? Je ne suis pas son agent. D’abord je lui souhaite un bon anniversaire. C’est un immense sportif, il a pris la capitanat en équipe de France, il porte ce groupe. Et dans les rendez-vous en 2024, on a un Euro que j’espère on va gagner ».

Sarkozy et la prolongation de Mbappé