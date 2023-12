Mbappé - PSG : Mbappé impacté par la bombe sur la Super League ?

Thomas Bourseau

En ce jeudi 21 décembre, Florentino Pérez a remporté une bataille entamée en 2021 grâce à la cour de justice de l’Union Européenne. Le président du Real Madrid, instigateur du projet de la Super League, a témoigné du feu vert donné à son projet. De quoi lui permettre de prendre publiquement la parole dans la foulée du verdict. Quel impact cette révolution du football aura sur le feuilleton Kylian Mbappé ?

Sur Real Madrid TV, dans une posture devant les caméras et les trophées du Real Madrid qui feraient presque penser à une allocution présidentielle, Florentino Pérez s’est enflammé pour la décision de la cour de justice de l’Union Européenne. Feu vert pour la Super League comme cela a été révélé ce jeudi matin. Le président du Real Madrid ne s’est pas fait prier pour s’exprimer puisque le club merengue, le FC Barcelone et l’agence A22 Sports se sont battus depuis la genèse de l’idée en 2021, qui avait sonné comme un tremblement de terre, mais qui avait été mise sous le tapis après une bronca de l’opinion publique et le forcing de l’UEFA, épaulée par le président de l’ECA Nasser Al-Khelaïfi.

Florentino Pérez : «C’est aussi une victoire du football et de ses fans»

« La Super League est un projet moderne et compatible avec les compétitions nationales. Il permettra de faire respecter efficacement le fair-play financier. Il protégera les joueurs avec moins de matchs à jouer et enthousiasmera les supporters. (…) Ce sera un football à la hauteur du 21e siècle ». Florentino Pérez a poursuivi avec l’annonce suivante sur les bienfaits de la Super League à ses yeux par le biais d’un communiqué. « Au Real Madrid, nous saluons la décision de la CJUE. Dans les prochains jours, nous étudierons la portée de cette résolution. Premièrement, le football européen ne sera pas un monopole. Deuxièmement, les clubs seront maîtres de leur destin. Les clubs voient pleinement reconnu leur droit à proposer et à organiser des compétitions européennes qui modernisent notre sport et séduisent tous les fans à travers le monde. A l’arrivée, c’est une victoire de l’Europe des libertés, c’est aussi une victoire du football et de ses fans ».

Jackpot pour le Real Madrid grâce à la Super League ?

Quelle conséquence sur le feuilleton Kylian Mbappé? Le Real Madrid, et le FC Barcelone, pourraient toucher le jackpot. SPORT annonce qu’en cas de lancement de la Super League, une prime de fidélité d'un milliard d'euros reviendrait aux deux géants du football espagnol. De quoi leur permettre d’avancer sereinement à l’avenir leurs pions sur le mercato notamment alors que les dossiers Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont d’actualité.

Mercato - PSG : Macron sort du silence sur l’avenir de Mbappé https://t.co/issU5SMT99 pic.twitter.com/zPS6nbjypM — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

Un avenir compromis en Ligue des champions pour le Real Madrid, quelle incidence pour Mbappé ?

Cependant, la Super League pourrait avoir une incidence sur les participations en Ligue des champions des membres de la nouvelle compétition indépendante. En effet, le Real Madrid notamment, qui est le rêve de Kylian Mbappé, serait susceptible de ne plus y prendre part à l’avenir. Faut-il y voir un obstacle à la venue de l’attaquant du Paris Saint-Germain au Real Madrid, ou pas du tout ? Réponse dans les prochains mois…