Mercato - ASSE : Un attaquant arrive, son nom est dévoilé !

Débarqué il y a peu sur le banc de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio veut déjà retoucher son effectif. Le mercato hivernal arrive et ça va donc bouger chez les Verts, qui ont déjà identifié leurs besoins. Il est notamment question de l'arrivée d'un nouvel attaquant dans le Forez et l'ASSE serait en train d'avancer sur un dossier en particulier.

Du côté de l'ASSE, on compte bien profiter du mercato hivernal pour faire venir du sang neuf. Et Olivier Dall'Oglio a déjà annoncé la couleur à propos des arrivées espérées. « Les profils ciblés ? Vous verrez plus tard mais certainement un attaquant de profondeur. On va certainement prendre un latéral également et peut-être un milieu de terrain en plus, il faut voir les profils qu’on peut trouver », a fait savoir l'entraîneur de l'ASSE.

Cardona à l'ASSE ?

Un attaquant serait donc attendu à l'ASSE. Reste à trouver l'heureux élu... Celui-ci pourrait évoluer du côté de l'Allemagne. En effet, selon les informations du Progrès , les Verts auraient jeté leur dévolu sur Irvin Cardona, attaquant d'Augsbourg et qu'on a notamment connu en Ligue 1 avec Brest. Les négociations seraient en cours et elles porteraient sur un prêt de 6 mois de Cardona.

Des retrouvailles Cardona-Dall'Oglio ?

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le nom d'Irvin Cardona est associé à l'ASSE. En effet, il y a quelques mois maintenant, les Verts avaient déjà tenté de recruter l'attaquant de 26 ans. Un joueur qu'Olivier Dall'Oglio connait par ailleurs très bien. En effet, l'entraîneur de l'ASSE a eu Cardona sous ses ordres à Brest.