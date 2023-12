Mercato - OM : Un gros coup cet hiver ? Son agent sort du silence

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille va continuer à jouer plusieurs tableaux lors de la deuxième partie de la saison et pour cela, Pablo Longoria devra offrir quelques renforts à Gennaro Gattuso. L’un de ces renforts pourrait venir de Serie A, puisque le président de l’OM serait toujours sur les traces d’un Daichi Kamada qui lui avait échappé il y a seulement quelques mois.

Considéré comme l’une des armes fatales de l’Eintracht Francfort jusqu’à la saison dernière, Daichi Kamada n’y arrive pas à la Lazio. Il est très peu utilisé par Maurizio Sarri et cet hiver il pourrait être l’un des acteurs du mercato, avec l’OM prêt à passer à l’action.

Vente OM : McCourt a quitté Marseille, l’annonce est lâchée https://t.co/o11dgYpGHo pic.twitter.com/403ywS7SlK — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

L’OM n’a pas oublié Kamada

D’après les informations de Il Messaggero , Pablo Longoria garderait un œil attentif sur la situation de Kamada, prêt à saisir la moindre occasion. L’OM n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque le FC Valence et la Real Sociedad aimeraient également tenter leur chance, avec le Japonais qui aurait d’ailleurs une préférence pour LaLiga.

La Lazio tranquille

Le quotidien nous apprend qu’une rencontre aurait eu lieu entre la Lazio et l’agent de Daichi Kamada et les échanges auraient vraisemblablement rassuré les dirigeants romains. Car le danger est en effet de le perdre libre en juin, puisque son contrat n’a qu’une durée d’un an, avec trois supplémentaires en option.