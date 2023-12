Mercato - PSG : Neymar va plomber la carrière de Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir alors que son nom revient avec insistance du côté du Real Madrid. Mais selon Daniel Riolo, l'attaquant du PSG s'éloigne de la Casa Blanca où plusieurs joueurs brésiliens sont proches de Neymar, ce qui ne faciliterait pas l'intégration de Kylian Mbappé.

Le feuilleton Mbappé va prochainement être relancé. Et pour cause, l'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain, ce qui permet au capitaine de l'équipe de France d'être autorisé de discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue de s'y engager libre l'été prochain. Mais pour Daniel Riolo, le Real Madrid pourrait bien lâcher l'affaire compte tenu de son effectif actuel et notamment de la présence de Vinicius Junior et Rodrygo, proches de Neymar.

Mbappé au Real, ça se complique selon Riolo

« Bientôt le feuilleton va redémarrer. Le PSG pense qu'il va prolonger, lui ne l'a jamais dit donc peut-être qu'il va rester sur sa ligne qui est de s'en aller pourquoi pas au Real Madrid. Mais si je suis le Real, je ne vois pas pourquoi je le prendrai, sachant le recrutement qu'on a fait et qu'on va faire », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'évoquer un point très précis.

«L'idée qu'il se retrouve dans une équipe avec deux Brésiliens très très proche de Neymar...»