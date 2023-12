Mercato - PSG : Il annonce la fin du feuilleton Mbappé en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait au PSG. L’attaquant français pourrait partir libre à l’issue de la saison, mais d’après Daniel Riolo, cette fois-ci, le feuilleton ne s’éternisera pas compte tenu du fait que le Real Madrid attendra une réponse claire dès le début du mois de janvier.

Dès le 1er janvier, Kylian Mbappé sera autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochain. Dans cette optique, le Real Madrid pourrait rapidement revenir à la charge pour l'attaquant du PSG. Et cette fois-ci, Daniel Riolo est persuadé qu'il n'y aura pas de feuilleton.

«Le Real ne va pas faire traîner le feuilleton»

« Admettons, oui ça va être le feuilleton qui va reprendre. Le Real ne va pas faire traîner le feuilleton, ça va être : tu dis oui ou non, on veut savoir tout de suite », annonce le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«Si t’es là joue, t’es pas là pour faire la gueule»