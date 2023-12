Mercato - PSG : Mbappé se fait recaler pour son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est encore en plein doute. A six mois du terme de son contrat avec le PSG, le joueur français n'a pas encore tranché entre son club actuel et le Real Madrid, qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs années. Selon Fred Hermel, ce silence est un mauvais signal envoyé à la formation merengue, qui devrait mettre de côté ce dossier.

L'année 2024 devrait être marquée par le retour du feuilleton Kylian Mbappé dans l'actualité. En fin de contrat avec le PSG, le joueur tricolore n'a pas encore dévoilé sa décision et fait jouer la montre, alors que les échéances seront nombreuses dans les prochains mois. Pour As, Frederic Hermel a donné avis sur ce dossier. Selon des sources proches du dossier, Mbappé n'a pas encore tranché.

PSG : Nouveau malaise avec Mbappé ? https://t.co/XqDFmfOuMD pic.twitter.com/0CgmU4YWoz — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

« Mbappé ne sait pas ce qu'il veut faire »

« Je sais de source sûre qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il ne sait pas s'il doit renouveler avec le club qatari ou appeler Florentino Perez pour annoncer qu'il veut porter le maillot blanc. Le doute est bon dans la vie mais, comme toutes les bonnes choses, si on en abuse, il devient mauvais » a lâché Hermel. Selon lui, le Real Madrid ne doit pas s'éterniser dans ce dossier.

« Je pense qu'il faut renoncer à Mbappé »