Mercato - PSG : Mbappé a vendu la mèche pour son avenir ?

A six mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est toujours dans le flou. Partagé entre le PSG et le Real Madrid, l'international français n'a encore pris aucune décision au sujet de son avenir. Pour le journaliste Fred Hermel, cette hésitation est en soit une réponse. Selon lui, Mbappé reste profondément attaché au club parisien.

PSG ou Real Madrid ? Kylian Mbappé est en plein dilemme. A six mois de la fin de son contrat, le joueur tricolore serait toujours dans le doute et n'aurait pas l'intention de prendre une décision tout de suite. Lors d'une chronique sur As , Frederic Hermel a donné son avis sur ce dossier, parti pour durer.

PSG : Nouveau malaise avec Mbappé ? https://t.co/XqDFmfOuMD pic.twitter.com/0CgmU4YWoz — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

« Il ne sait pas ce qu'il veut faire »

« Je sais de source sûre qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il ne sait pas s'il doit renouveler avec le club qatari ou appeler Florentino Perez pour annoncer qu'il veut porter le maillot blanc. Le doute est bon dans la vie mais, comme toutes les bonnes choses, si on en abuse, il devient mauvais » a confié le journaliste français. Mais selon lui, ce silence pourrait être un indice. Malgré les nombreux refus, il n'est pas impossible que Mbappé prenne la décision de prolonger son contrat avec le PSG.

Mbappé réticent à signer ?