PSG : En Espagne, le «diable» Mbappé fait peur !

Ce lundi 18 décembre se déroulera le tirage au sort des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Le PSG va hériter du tête de série, étant arrivé deuxième de son groupe. Et quatre clubs de la Liga sont les adversaires probables de l’équipe de Kylian Mbappé, au grand dam des équipes en question…

Certes, Kylian Mbappé n’est pas dans la forme de sa vie ces derniers temps. Néanmoins, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est toujours craint par les équipes adverses. Et pas seulement dans l’hexagone.

L’Espagne souhaite éviter Mbappé pour le tirage au sort de la Ligue des champions

En effet, le tirage au sort des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions aura lieu ce lundi 18 décembre à midi en Suisse. Arrivé deuxième de son groupe avec le PSG, Kylian Mbappé semble être craint par les grosses formations européennes et plus particulièrement en Espagne. La Real Sociedad, le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid ont terminé premiers de leurs poules respectives et peuvent tirer le PSG au sort.

Mbappé, «le diable» capable d’hypothéquer les chances d’un club espagnol ?