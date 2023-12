PSG : Riolo balance sur Mbappé, «Il en a marre ?»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son but inscrit dimanche soir sur la pelouse du LOSC, Kylian Mbappé a rendu une nouvelle copie plutôt décevante avec le PSG. Une performance à l'image de son année 2023 qui n'est pas flamboyante aux yeux de Daniel Riolo, et ce dernier s'interroge sur l'état d'esprit du capitaine de l'équipe de France.

Le PSG a été tenu en échec dimanche soir en championnat sur la pelouse du LOSC (1-1), après avoir longtemps mené au score en seconde période. Kylian Mbappé avait en effet débloqué la rencontre sur penalty à la 66e minute, avant que Jonathan David n'arrache l'égalisation dans les ultimes secondes du temps additionnel (95e) pour les Dogues . Le club de la capitale laisse donc filer deux points, mais c'est surtout le contenu du match et notamment la prestation de Mbappé qui font réagir après ce résultat nul du PSG.

« Il donne l’impression d’en avoir marre de jouer au foot »

Au micro de l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a pointé du doigt l'année 2023 de l'attaquant de l'équipe de France : « Mbappé était sur le toit du monde où son niveau était stratosphérique, un an après, qu’est-ce qui s’est passé pour qu’il donne l’impression d’en avoir marre de jouer au foot ? Car globalement, dans son année, il n’est pas terrible. Le bilan par rapport aux exigences et ce qu’on attend de lui, c’est moyen avec ces pointes à pas bon du tout, des pointes à exaspérant, et de temps en temps, oui il montre qu’il a encore quelque chose et évidement qu’il a quelque chose, il manquerait plus que ça. Mais une année qui m’a déçu, et le match de ce soir est absolument terrible », constate Riolo.

Un positionnement qui fait débat

Et une fois n'est pas coutume, le positionnement de Kylian Mbappé a fait débat après le match nul du PSG à Lille dimanche soir, certains observateurs comme Daniel Riolo estimant que l'attaquant tricolore n'a rien a faire en tant qu'attaquant axial. Reste à savoir s'il parviendra à les faire mentir en 2024...