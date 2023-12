PSG : Nouveau malaise avec Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret contre le LOSC dimanche soir (1-1), Kylian Mbappé continue de faire parler de lui pour son comportement sur le terrain. Après avoir affiché son mécontentement en fin de match à Dortmund, le crack de Bondy a cette fois-ci interpellé par sa nonchalance à Lille et son absence de célébration après avoir pourtant ouvert le score. Et comme à chaque fois avec Mbappé et le PSG, c'est largement commenté.

Dimanche soir, le PSG avait l'occasion de prendre le large au classement en Ligue 1. Mais Jonathan David en a décidé autrement, égalisant dans les derniers instants pour le LOSC (1-1). Un nul frustrant pour les Parisiens qui ouvert le score par un penalty de Kylian Mbappé qui n'a pas d'ailleurs pas célébré.

Une piste du PSG envoie un gros message à Deschamps https://t.co/5CQkdeE2f6 pic.twitter.com/qE4YK9A4zP — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

Mbappé ne célèbre pas son but

Et bien évidemment, son comportement interpelle puisqu'il avait déjà fait parler de lui à Dortmund lorsque Luis Enrique a décidé de donner la consigne de conserver le score et donc la qualification du PSG. Mais jusque-là, Kylian Mbappé était toujours impliqué et motivé. Sa nonchalance à Lille dimanche soir à donc de quoi surprendre.

Des prestations en berne

D'autant plus que dans le jeu, Kylian Mbappé a encore déçu. S'il a marqué sur penalty, le numéro 7 du PSG n'a trouvé le chemin des filets dans le jeu qu'une seule fois lors des cinq derniers matches, et se procure moins d'occasions. Le tout combiné à une position dans l'axe qui ne lui convient. Suffisant pour créer un nouveau malaise ?