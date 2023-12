PSG - Mbappé : Il lâche un conseil à Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir (20h45), le positionnement de Kylian Mbappé interroge. Récemment positionné en tant que numéro 9, l’attaquant de 24 ans ne semble pas toujours disponible dans l’axe. Ancien joueur du PSG (2004-2005), Daniel Ljuboja a affirmé qu’il fallait confier à Mbappé un maximum de liberté tactique.

Kylian Mbappé serait-il en plein doute du côté du PSG ? Depuis plusieurs semaines, la position qu’occupe la vedette de 24 ans sur le terrain fait grandement débat à Paris. Car s’il avait démarré la saison sur le côté gauche de l’attaque parisienne, Kylian Mbappé a récemment été réaxé à un poste de numéro 9 par Luis Enrique. Alors que le PSG a dépensé pas moins de 170M€ dans le recrutement de deux attaquants de pointe (Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani) cet été, l’entraîneur espagnol laisse place à de nombreuses options concernant sa ligne d’attaque.

«Il peut être un 9, un 10, sur les côtés»

Face au Borussia Dortmund ce mercredi (1-1), Kylian Mbappé s’est mis en avant par sa capacité à organiser le jeu à travers de belles ouvertures en profondeur notamment. Mais si pour certains, le numéro 7 du PSG est clairement plus intéressant sur un côté, ce n’est pas le cas de Daniel Ljuboja. Interrogé par le Parisien , l’ancien joueur du PSG (2004-2005) estime que Kylian Mbappé doit tout simplement jouer où il se sent plus à l’aise : « Quand il est libre et qu’il peut aller où il veut, c’est son meilleur poste. Il peut être un 9, un 10, sur les côtés, c’est un joueur qui est capable de jouer à plusieurs endroits » .

«Il faut lui laisser cette liberté»