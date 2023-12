PSG : La requête d’un champion du monde à Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va souffler sa 25ème bougie et a donc encore de belles années devant lui après avoir tant accompli depuis le début de sa carrière. Admiratif, Youri Djorkaeff aimerait que l’attaquant du PSG continue d’être imprévisible pour son club et l’équipe nationale.

Kylian Mbappé enchaîne les grosses performances et continue de bâtir sa légende. En 2023, après avoir raté de peu un deuxième titre de champion du monde en décembre dernier, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG, a hérité du brassard de capitaine de l’équipe de France après l’annonce de la retraite internationale d’Hugo Lloris et a inscrit le 300ème but de sa carrière face à Gibraltar en novembre dernier.

Mercato - PSG : 170M€ pour aider Mbappé, Luis Enrique intervient https://t.co/coZ92PiO1i pic.twitter.com/8hqGzTgeYY — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Djorkaeff attend de nouvelles surprises de Mbappé

Champion du monde 98 avec l’équipe de France, Youri Djorkaeff s’est confié à Téléfoot pour faire part de sa joie de voir Kylian Mbappé le surprendre encore et encore. Ce qu’il doit continuer de faire d’après lui et ce, jusqu’au terme de sa carrière, lu qui soufflera sa 25ème bougie le 20 décembre.

«Je pense qu’il nous surprendra toujours, il faut qu’il nous surprenne»