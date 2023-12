Le PSG peut remercier une star de l’équipe de France !

Thomas Bourseau

Le PSG a été virtuellement éliminé de la Ligue des champions l’espace de quelques minutes mercredi soir après l’ouverture du score de Newcastle contre le Milan AC. Néanmoins, les Rossoneri l’ont finalement emporté sur le score de 2 buts à 1 et en grande partie grâce à un immense Mike Maignan qui a indirectement sauvé le Paris Saint-Germain.

Mike Maignan n’est plus un joueur du PSG depuis l’été 2015 et son départ au LOSC. Néanmoins, le titi parisien n’a pas oublié d’où il vient et où il a pu parfaire sa formation pendant des années : au Paris Saint-Germain.

Maignan sauve le PSG et écœure Guimaraes

Mercredi soir, dans un match couperet à Newcastle avec le Milan AC dont il est le dernier rempart, le gardien de l’équipe de France a permis aux siens de sortir victorieux du choc face aux Magpies . Comme L’Equipe le souligne dans son édition du jour, Mike Maignan a repoussé une frappe lourde de Bruno Guimaraes à la 69ème minute de jeu en déviant la trajectoire du ballon sur la barre transversale. Sans ce sauvetage de Maignan, Newcastle aurait pris l’avantage à 20 minutes du terme.

Double sauvetage de Maignan