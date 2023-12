PSG : Mbappé enrage à cause de l’entraîneur ?

Thomas Bourseau

Le PSG a validé son billet pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions mercredi soir grâce à son nul arraché contre le Borussia Dortmund (1-1). Et alors que le club était sûr d’être qualifié en fin de match grâce à la victoire du Milan AC qui se dessinait à Newcastle (2-1), Luis Enrique a demandé à ses joueurs de passer en mode gestion. De quoi faire vriller Kylian Mbappé qui a craqué pendant plusieurs minutes.

Kylian Mbappé n’est pas capitaine du PSG comme c’est le cas en équipe de France. Néanmoins, le meilleur buteur de l’histoire du club dispose d’un rôle de leader à Paris à défaut d’arborer le brassard porté par Marquinhos. Alors forcément, la décision de Luis Enrique en toute fin de la rencontre décisive de mercredi soir pour la qualification en 1/8ème de finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund n’a pas du tout été appréciée par Kylian Mbappé.

Luis Enrique donne la consigne de gérer la fin de match à Dortmund…

En effet, à compter de la 85ème minute et grâce au 2ème but du Milan AC sur la pelouse de Newcastle (2-1), le PSG n’avait besoin que d’un match nul afin de valider son billet pour la phase à élimination directe. Cependant, une victoire contre le Borussia Dortmund aurait permis au Paris Saint-Germain de s’emparer de la tête du groupe et de tirer le 2ème d’une autre poule lors du tirage au sort des 1/8èmes de finale de C1 qui aura lieu lundi prochain. Et Kylian Mbappé en était conscient. Luis Enrique a fait passer la consigne de gérer la fin de match, ce qui a irrité Mbappé.

Meilleur que Mbappé, un ancien de l’OM se lâche https://t.co/uNj9otdfXK pic.twitter.com/uSw5NBoeZi — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

Mbappé craque !