Un attaquant du PSG ne fait pas peur, il va prendre cher

Ce mercredi soir, le PSG dispute un match crucial pour son avenir européen sur la pelouse du Signal Iduna Park contre le Borussia Dortmund. Une rencontre particulière pour Randal Kolo Muani qui fait son retour en Allemagne, seulement quelques mois après avoir quitté l'Eintracht Francfort pour le PSG. Mais visiblement, le club de la Ruhr n'est pas particulièrement inquiet par la présence de l'international français dans l'équipe parisienne.

C'est le grand soir pour le PSG qui joue son avenir européen sur la pelouse du Signal Iduna Park du Borussia Dortmund. Pour cela, les Parisiens seront privés d'Ousmane Dembélé, suspendu, qui va donc manquer son retour à Dortmund. L'occasion pour Randal Kolo Muani de se mettre en valeur après un début de saison mitigé. L'international français fera d'ailleurs son retour en Allemagne, mais il ne semble pas particulièrement faire au Borussia malgré son excellente saison à l'Eintracht Francfort. C'est en tout cas ce qu'explique Tobias Felhdoff, journaliste pour le site Fussball Transfers .

Kolo Muani est attendu de pied ferme à Dortmund

« Je pense que le BVB a plus peur de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, qui sera absent ce soir. Ici, tout le monde connaît les qualités du Kolo Muani. Mais le BVB est déjà qualifié et je pense que ce joueur n’est pas un gros problème pour eux », assure-t-il auprès de Foot Mercato . Un avis partagé par son confrère Kerry Hau de Sport 1 qui assure même que tout le monde espère que le PSG sera éliminé.

«Ce n’est pas un club très populaire»