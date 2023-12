Une star du PSG annonce la couleur avant le choc !

Thomas Bourseau

Le PSG doit à tout prix remporter son dernier match de poules face au Borussia Dortmund ce mercredi soir afin de ne pas se donner de sueurs froides pour son avenir européen en Ligue des champions. Capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos a affirmé à Canal+ que le groupe était prêt à faire le match de leur vie.

Ce mercredi soir, ça passe ou ça casse pour le PSG. Contrairement à Manchester United qui a terminé à la dernière place de son groupe mardi soir, le Paris Saint-Germain est certain de jouer une compétition européenne à l’hiver 2024, mais laquelle ?

Le PSG dos au mur contre le mur jaune de Dortmund

En cas de victoire du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund, les hommes de Luis Enrique valideraient leur ticket pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions en finissant même premier de leur groupe. Une défaite ou un match nul obligeraient le PSG à regarder le résultat de Newcastle / Milan AC pour connaître son sort en Ligue des champions ou en Ligue Europa, compétition que le PSG n'a disputé que lors de la première saison de QSI en 2011/2012.

«On est prêts à faire le meilleur match de notre vie»