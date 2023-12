En plein calvaire au PSG, il sort du silence

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Keylor Navas. Au placard au PSG, le Costaricien a même vu Arnau Tenas lui être préféré par Luis Enrique pour remplacer Gianluigi Donnarumma suspendu pendant une partie de la rencontre face au Havre et Nantes. Toutefois, Navas continue l’entraînement et a fait passer un message.

Keylor Navas avait été recruté par le PSG à l’été 2019 afin d’apporter sa grande expérience de la Ligue des champions qu’il a pu acquérir au Real Madrid où il avait soulevé à trois reprises la C1. Notamment grâce à ses performances dans les buts parisiens, le club de la capitale s’était alors hissé en finale de la Ligue des champions dès sa première saison ainsi qu’en demi-finale lors de la suivante.

Keylor Navas troisième dans la hiérarchie des gardiens au PSG ?

Néanmoins, le PSG a sauté sur l’opportunité en or qui se présentait à lui à l’été 2021 : recruter Gianluigi Donnarumma sans verser la moindre indemnité de transfert. Depuis, le gardien costaricien n’est plus un titulaire indiscutable et a même été prêté à Nottingham Forest au cours de la deuxième partie de saison de l’exercice précédent après avoir été déclassé par l’ancien entraîneur parisien Christophe Galtier.

«De mieux en mieux chaque jour !»