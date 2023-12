Luis Enrique impose sa loi au PSG

Alexis Brunet

Cet été le PSG a changé beaucoup de choses, à commencer par son coach. Exit Christophe Galtier c'est Luis Enrique qui a débarqué. Les dirigeants parisiens font confiance à l'entraîneur espagnol, qui a une grande expérience, et qui a notamment déjà gagné la Ligue des champions. Pour mener à bien son projet, l'ancien tacticien barcelonais a imposé certaines règles à son groupe.

À l'été 2022, et pour succéder à Mauricio Pochettino, les dirigeants du PSG avaient fait un choix étonnant en nommant Christophe Galtier. L'entraîneur français s'était engagé pour deux saisons, mais il ne sera resté qu'un an dans la capitale, le temps pour lui de remporter le championnat, et de se faire éliminer en huitièmes de finale de Ligue des champions, et de Coupe de France.

La solution Luis Enrique

Après le pari Galtier, le PSG a décidé de se rassurer en nommant Luis Enrique. L'Espagnol est un coach expérimenté, passé notamment par l'AS Rome, et le FC Barcelone, avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2015. Les dirigeants parisiens lui font donc confiance pour rééditer une telle performance avec le club de la capitale.

Luis Enrique a imposé des règles