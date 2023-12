Le PSG en danger ? Luis Enrique se lâche

La rédaction

Deuxième de son groupe de Ligue des champions, à trois points de Dortmund, le PSG est toujours sous la menace d'une élimination historique avant son déplacement en Allemagne mercredi soir. Et c'est en grande partie à cause de son manque de réalisme à l'extérieur. Présent en conférence de presse d'avant-match, Luis Enrique a tenu à dédramatiser la situation.

A la veille de son déplacement à Dortmund en Ligue des champions mercredi soir (21h), le PSG, deuxième de son groupe derrière les Allemands, est toujours en mesure de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais il est également encore sous la menace d'une élimination historique. Et force est de constater que si le club de la capitale est actuellement dans cette position, c'est principalement en raison de son manque de tranchant loin de ses bases.

«Cela dépend de nous, mais on ne va pas changer notre manière de jouer»

Et pour cause, le PSG n'a pas ramené le moindre point de ses voyages à Newcastle (4-1) et à l'AC Milan (1-2). Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a tenu à apaiser les inquiétudes qui règnent autour d'une élimination. « La logique dans le groupe de la mort c'est que les différences ont été infimes dans chaque match. On aurait pu gagner chaque match comme on aurait pu perdre chaque match. Dortmund est qualifié mais pas assuré de sa place et on peut aussi le faire. Cela dépend de nous, mais on ne va pas changer notre manière de jouer et notre envie de gagner. On va retrouver en face de nous une bonne équipe de Dortmund et cela sera difficile » .

«Le plus important c'est de ne suivre le plan sans se laisser prendre par la pression»