PSG : Grand changement avant le choc ? Luis Enrique vend la mèche

Hugo Chirossel

Deuxième de son groupe, le PSG se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi soir, à l’occasion de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Si le club de la capitale a enchaîné deux défaites en deux matchs à l’extérieur dans cette compétition, Luis Enrique ne compte pas changer ses plans pour autant.

« On a vu les qualités de l'adversaire. Mais on a vu aussi qu'ils ont du mal à défendre à l'extérieur. » En conférence de presse à la veille de la réception du PSG, Edin Terzic a bien identifié les lacunes des Parisiens hors de leur base. Au Parc des Princes, le club de la capitale s’est imposé au match aller contre le Borussia Dortmund (2-0), ainsi que face à l’AC Milan (3-0). Cependant, la donne est différente à l’extérieur, où le PSG a été battu à San Siro (2-1) et à Newcastle (4-1).

«On ne va rien changer à notre manière de faire»

Des difficultés à l’extérieur qui ne vont pas pousser Luis Enrique à changer sa manière de faire pour autant : « Je suis dans un état d'esprit très tranquille et avec le rêve et l'espoir que nous allons faire un grand match. On ne va rien changer à notre manière de faire, on va jouer le match comme les précédents en Ligue des champions. Nous avons marqué dans tous nos matchs dans la compétition et demain l'objectif est d'essayer de gagne r. »

«La préparation du match reste la même, on va travailler sur le type de football que l'on veut pratiquer»