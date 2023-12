Stupeur pour Luis Enrique, il a trouvé le point faible du PSG

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG joue sa survie en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Edin Terzic a annoncé la couleur avant ce choc. D'ailleurs, le coach du BVB a profité de l'occasion pour dévoiler le point faible du PSG.

Le PSG disputera la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Opposé au Borussia Dortmund au Signal Iduna Park, le club de la capitale doit l'emporter pour s'assurer une place en huitième de finale de la C1.

Une tradition est brisée avec Zaïre-Emery, le PSG a eu chaud https://t.co/WXL1XomdXC pic.twitter.com/zSBNJUiTqV — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Le PSG se déplace à Dortmund mercredi

Présent en conférence de presse d'avant-match, Edin Terzic s'est livré sur le choc à venir entre le PSG et le Borussia Dortmund. Et à en croire le coach du club de la Ruhr, les hommes de Luis Enrique ont du mal à défendre à l'extérieur.

«Ils ont du mal à défendre à l'extérieur»