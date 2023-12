Zaïre-Emery : Grande nouvelle pour le PSG

Amadou Diawara

Touchés dernièrement, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ont retrouvé la compétition ce samedi soir face au FC Nantes. Et alors que le PSG affronte le Borussia Dortmund en Ligue des Champions ce mercredi soir, les deux hommes forts de Luis Enrique seront bien de la partie. En effet, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery seraient à 100% de leur capacité physique.

Privé de Marquinhos et de Warren Zaïre-Emery ces dernières semaines, Luis Enrique a retrouvé ses deux joueurs ce samedi soir. En effet, les deux titulaires en puissance du PSG ont fait leur retour à la compétition face au FC Nantes.

Marquinhos et Zaïre-Emery sont à 100%

Alors que le PSG joue sa survie en Ligue des Champions ce mercredi soir face au Borussia Dortmund, Luis Enrique va pouvoir compter sur Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. En effet, les deux hommes forts parisiens seraient en pleine possession de leurs moyens d'après L'Equipe .

Le groupe pour #BVBPSG ! 📋🔴🔵#UCL | @ChampionsLeague pic.twitter.com/gzjfuSYfut — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 12, 2023

Marquinhos et Zaïre-Emery titulaires contre Dortmund ?