Transferts : Mbappé est passé à l’action pour le mercato du PSG !

Véritable tête d'affiche du PSG, Kylian Mbappé a une forte influence au sein du club parisien. Pour preuve, l'ancien Monégasque aurait même soufflé quelques noms pour le recrutement. Si Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Lucas Hernandez ont rallié le PSG lors du mercato estival, le natif de Bondy n'y est en effet pas étranger.

Plus les années défilent et plus Kylian Mbappé prend de l'épaisseur au PSG. Toujours aussi clinique cette saison, auteur de 18 buts en 20 matchs, l'ancien joueur de Monaco semble épanoui dans la capitale. Pourtant cela ne paraissait pas gagné en début de saison quand celui-ci avait été mis au placard durant l'été pour avoir avoir refusé d'activer sa clause de prolongation.

Mbappé aurait poussé pour certaines arrivées

Mais désormais, Kylian Mbappé se sent mieux, et surtout bien entouré, avec l'arrivée de certains de ses coéquipiers en équipe de France, à savoir Ousmane Dembélé, arrivé en provenance du FC Barcelone, Randal Kolo Muani, débarqué de l'Eintracht Francfort, et Lucas Hernandez, du Bayern Munich. Et selon L'Équipe , Mbappé aurait appelé certains d'entre eux pour finir de les convaincre de le rejoindre au PSG.

Des intégrations différentes

Si Dembélé et Hernandez se sont depuis plutôt rapidement imposés dans le onze de Luis Enrique, notamment en raison d'un certain manque de concurrence à leur poste, Kolo Muani bataille toujours férocement avec Ramos ou encore Asensio, tout juste remis de blessure, pour avoir du temps de jeu à la pointe de l'attaque.