PSG : Surprise, Luis Enrique va imiter Deschamps ?

Amadou Diawara

Pour combler l'absence d'Ousmane Dembélé contre le Borussia Dortmund ce mercredi soir, Luis Enrique penserait à aligner Randal Kolo Muani d'entrée sur son aile droite. Avant le coach du PSG, Didier Deschamps a déjà fait jouer l'attaquant de 25 ans dans cette position. Et il s'était mué en buteur.

Lors du dernier mercato estival, le PSG était déterminé à renforcer la pointe de son attaque. Pour remplir cette mission, Luis Campos a bouclé les signatures de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Mais alors que les deux hommes peinent à se montrer indispensable au poste de numéro 9, Luis Enrique a recentré Kylian Mbappé depuis quelques matchs.

Catastrophe pour une star du PSG ? https://t.co/TIskjsQsAz pic.twitter.com/ztL3UXrfGM — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Kolo Muani sur l'aile droite du PSG contre Dortmund

Pour le choc de ce mercredi soir face au Borussia Dortmund, Luis Enrique devrait une fois de plus placer Kylian Mbappé à la pointe de son attaque. Ainsi, à en croire L'Equipe , Gonçalo Ramos devrait rester sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. De son côté, Randal Kolo Muani pourrait être aligné d'entrée, mais au poste d'ailier droit. En effet, Luis Enrique hésiterait entre Kang-In Lee et lui pour remplacer Ousmane Dembélé, suspendu. Et s'il opte pour Randal Kolo Muani, l'entraineur du PSG imitera le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.

Deschamps a placé Kolo Muani a droite face à la Grèce