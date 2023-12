En cas de naufrage, le coupable déjà désigné au PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG va jouer sa survie au Signal Iduna Park mercredi soir en Ligue des champions. En cas de sortie par la petite porte de la compétition, l’entraîneur Luis Enrique ne serait pas en danger, contrairement au conseiller football du club Luis Campos. Explications.

Luis Campos est le conseiller football du PSG depuis le mois de juin 2022. Le dirigeant portugais gère la section sportive du club de la capitale et a pris part à quelques dossiers qui n’ont pas porté leurs fruits comme Hugo Ekitike ou encore Renato Sanches pour ne citer qu’eux.

Luis Campos : «On a une pensée beaucoup plus collective cette saison au PSG»

A l’été 2023, Luis Campos a plus brillé grâce au changement de politique sportive et de recrutement opéré par les hauts décideurs du Paris Saint-Germain. Une nouvelle ère lancée au sein du club pour laquelle le conseiller football du PSG s’est enflammé lors d’une conférence sur le mercato à La Sorbonne en novembre dernier. « On a une pensée beaucoup plus collective cette saison au PSG. On pense à jouer ensemble et cela fait que tout le monde peut briller. C’est une nouvelle direction que le club a pris. C’est important en tant que club de défendre ce que nos supporters aiment voir. On doit défendre la culture du pays, de la ville, ce qui a été mis en place les années précédentes ».

Le PSG a un plan pour 2025, la mèche déjà vendue ? https://t.co/oe843Hz1L4 pic.twitter.com/j8kj7lLI8w — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Luis Campos, victime d’une éventuelle élimination en Ligue des champions ?