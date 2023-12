Mbappé fait halluciner un joueur du PSG

La rédaction

Débarqué au PSG cet été en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez s'est rapidement imposé comme un élément indispensable de l'arrière garde parisienne. Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid s'est exprimé sur Kylian Mbappé, estimant qu'il est le joueur le plus coriace qu'il a affronté.

Joueur polyvalent, capable d'évoluer dans l'axe ou sur le flanc gauche de la défense, Lucas Hernandez est un élément incontournable dans le dispositif de Luis Enrique au PSG. Arrivé sur les bords de la Seine en provenance du Bayern Munich lors du mercato estival, le grand frère de Théo Hernandez a dû faire face à de nombreux attaquants redoutables tout au long de sa carrière.

« Si je dois en ressortir un, je dirai peut-être Kylian Mbappé »

Dans un entretien accordé au journal Le Parisien , l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a évoqué le nom du joueur le plus impressionnant qu'il a dû affronter. « Si je dois en ressortir un, je dirai peut-être Kylian (Mbappé). Ce n’est jamais simple de défendre face à des joueurs aussi rapides. Quand j’étais au Bayern, il nous a fait mal en Ligue des champions en 2021 , se souvient Hernandez. Quand j’étais à Madrid, j’ai joué des derbys contre Cristiano Ronaldo. Quel joueur ! Il avait tout ».

Hernandez et Mbappé associés sur le côté gauche face à Dortmund ?

Fort heureusement pour lui, le natif de Bondy est bel et bien dans ses rangs désormais. Et les deux hommes, qui pourraient se partager le côté gauche, devront se mettre au diapason face au Borussia Dortmund mercredi en Ligue des champions. Car en cas de défaite ou d'un match nul, et si Newcastle l'emporte dans le même temps face à l'AC Milan, les joueurs du PSG seraient alors éliminés des phases de groupes de la compétition pour la première fois de leur histoire sous l'ère QSI.