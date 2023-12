PSG : Grande nouvelle pour Luis Enrique avec un renfort inespéré !

La rédaction

Ce mercredi soir, le PSG s'apprête à disputer à Dortmund le match le plus important de sa première partie de saison, afin d'obtenir son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur les service de Warren Zaïre-Emery, fraîchement remis de sa blessure. Le technicien parisien compterait même directement l'aligner dans le onze face aux Allemands.

Il est enfin de retour. Alors que Warren Zaïre-Emery était censé être éloigné des terrains jusqu'à la fin de l'année, le titi du PSG s'est remis plus rapidement que prévu de son entorse à la cheville droite, contractée lors de la large victoire de l'équipe de France face à Gibraltar (14-0) au mois de novembre dernier.

C’est annoncé, un entraîneur veut signer au PSG ! https://t.co/1UDIzJYp4D pic.twitter.com/6JsRPuglmz — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Zaïre-Emery titulaire face à Dortmund ?

Entré à l'heure de jeu contre le FC Nantes samedi (victoire 2-1), Zaïre-Emery a pu retrouver des sensations et est donc apte pour le déplacement à Dortmund, mercredi soir, en Ligue des champions. D'après les dernières informations du journal Le Parisien , la pépite de 17 ans est même pressentie pour démarrer la rencontre.

Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz absents, Marquinhos est là

Pour rappel, Luis Enrique et son staff devront composer sans plusieurs éléments. Ousmane Dembélé, suspendu, ne sera pas du voyage à Dortmund. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Fabian Ruiz, blessés, sont également indisponibles, tout comme le jeune Cher Ndour et Layvin Kurzawa, qui ne sont pas inscrits en Ligue des champions. Le technicien espagnol pourra tout de même compter sur le retour de son gardien Gianluigi Donnarumma et Alexandre Letellier, remis d’une douleur aux adducteurs. Marquinhos est également apte, lui aussi de retour contre Nantes.