Annoncé au PSG, il déclenche une polémique XXL

Axel Cornic

Déjà approché par Luis Campos cet été selon nos informations, Victor Osimhen reste un objectif très alléchant pour le Paris Saint-Germain. Et on ne peut pas dire que sa relation avec le Napoli soit idyllique, car après la prolongation manquée des derniers mois, l’attaquant a soulevé une vive polémique en Italie.

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs de sa génération, Victor Osimhen plaît beaucoup au PSG. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Luis Campos a tout tenté pour l’avoir lors du dernier mercato estival, sans succès.

Les problèmes se multiplient après le mercato

Les débats semblent être remis à plus tard, puisque le contrat de l’attaquant se termine en juin 2025 et pour le moment, le Napoli n’a pas encore réussi à le prolonger. Et une polémique vient agiter les choses autour d’Osimhen, qui a quitté l’Italie pour rejoindre le Maroc à l’occasion de la Cérémonie du Ballon d’Or africain.

Osimhen absent avant un match décisif en Ligue des Champions

Car ce mercredi, le Napoli va jouer son avenir européen face à Braga et l’absence de sa star fait grincer des dents. « Demain, je lui parlerai et je comprendrai s'il est apte à jouer depuis le début » a expliqué ce lundi en conférence de presse le coach Walter Mazzarri, qui a récemment remplacé Rudi Garcia. « De plus, la Coupe d'Afrique des Nations approche bientôt et nous savons qu’l va falloir se passer de lui pendant un moment ».

« Le club passe avant tout »