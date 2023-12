Le PSG a un plan pour 2025, la mèche déjà vendue ?

Thomas Bourseau

A Palmeiras, Estevao Willian (16 ans) fait des ravages. Au point où le PSG et Chelsea sembleraient déterminés à se battre dans l’optique de s’offrir l’ailier brésilien surnommé Messinho. Cependant, ce dernier pourrait suivre les traces de Lionel Messi en s’engageant en faveur du FC Barcelone, son club de rêve…

Estevao Willian enflamme les pelouses brésiliennes aux côtés d’Endrick à Palmeiras. Du haut de ses 16 ans, l’ailier du club auriverde figurerait dans les petits papiers du PSG. En effet, selon 90min , le Paris Saint-Germain songerait à revenir à la charge après avoir raté à deux reprises son coup auprès de Palmeiras pour celui qui est surnommé Messinho.

Un bras de fer entre Chelsea et le PSG pour Estevao Willian ?

Néanmoins, alors qu’il ne peut pas débarquer en Europe avant avril 2025, soit le moment de sa majorité, Chelsea discuterait avec divers intermédiaires dans le but de trouver un terrain d’entente pour boucler le transfert d’Estevao Willian avant tout le monde. 90min affirme que le PSG serait le danger le plus sérieux pour Chelsea dans ce dossier. Mais un rêve pourrait tout faire capoter.

PSG : L’ultimatum est confirmé pour le transfert de Mbappé https://t.co/0QEO4OQjbL pic.twitter.com/Ucr7V7lgkW — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

« Barcelone ? C’est le rêve que j’ai»