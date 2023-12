Mercato : Ils viennent de recaler l'ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Huitième de Ligue 2 à neuf points de Laval qui occupe pour le moment la seconde place qui offre un billet direct pour la Ligue 1, l'ASSE n'est pas larguée dans la course à la montée dans l'élite, mais la série actuelle des Verts, qui restent sur cinq défaites de suite, inquiète. A tel point que Laurent Batlles a été démis de ses fonctions et sera probablement remplacé par Olivier Dall'Oglio. Mais avant cela, l'ASSE a enchaîné les refus.

Cinquième défaite de suite pour l'ASSE en Ligue 2 et c'est la porte pour Laurent Batlles. En effet, le club du Forez a décidé de se séparer de son entraineur avant que la situation ne devienne irréversible au classement et dans la course à la montée. Huitièmes avec neuf points de retard sur Laval, deuxième, les Stéphanois ne sont pas encore largués, mais il faudra rapidement inverser la tendance. Et la lourde tâche sera confiée à Olivier Dall'Oglio qui va remplacer Laurent Batlles.

Vente ASSE : «C’est étonnant», la nouvelle annonce inquiétante https://t.co/s1J0JS1nwJ pic.twitter.com/gidK2YS9Wf — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Montanier, Moulin et Camara recalent les Verts

Mais avant cela, l'ASSE en enchaîné les refus. Selon les informations du Progrès , Philippe Montanier et Stéphane Moulin, ont repoussé les avances stéphanoises. D'après L'EQUIPE , Zoumana Camara a également refusé une proposition du club du Forez car il ne quittera le PSG seulement pour un projet sur le long terme, ce que ne lui offrait pas l'ASSE. Enfin, Frédéric Antonetti a également recalé les Verts et s'en même expliqué sur le plateau du Canal Football Club .

Antonetti refuse de travailler avec Caïazzo