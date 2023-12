L’ASSE se fait recaler au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison plus que poussive, l'ASSE a décidé de se séparer de Laurent Batlles, qui était arrivé sur le banc des Verts après la relégation en Ligue 2. Pour le remplacer, les Verts devraient miser sur Olivier Dall'Oglio. Mais avant cela, le club du Forez a également contacté Zoumana Camara qui a préféré décliner la proposition de l'ASSE.

Bien que toujours en course pour la montée en Ligue 1, l'ASSE traverse une spirale négative comme en témoignent les cinq défaites de suite en championnat. Afin de créer un électrochoc, les Verts ont ainsi décidé de se séparer de Laurent Batlles, qui était arrivé après la relégation il y a un an et demi.

Camara recale l'ASSE

Ainsi, l'ASSE s'est rapidement mise en quête d'un nouvel entraîneur et un nom est apparu, à savoir celui de Zoumana Camara. Néanmoins, selon les informations de L'EQUIPE , l'actuel entraîneur des U19 du PSG a repoussé les avances stéphanoises. Et pour cause, les Verts lui offraient une mission de courte durée avec un bail de six mois. Refus de Camara qui ne quittera le PSG que si un projet sur le long terme lui est proposé.

Dall'Oglio va remplacer Batlles

Une mission qui a toutefois été acceptée par Olivier Dall'Oglio. L'ancien coach de Brest va effectivement remplacer Laurent Batlles sur le banc de l'ASSE et pourrait même diriger son premier entraînement dès mardi.