PSG : Coup de poker pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG va jouer sa survie mercredi soir à Dortmund dans cette campagne de Ligue des champions. En cas de victoire, les hommes de Luis Enrique seraient qualifiés pour les 1/8èmes de finale. Afin de canaliser au mieux Kylian Mbappé, le Borussia Dortmund prévoirait d’aligner un défenseur central au poste de latéral droit.

Samedi soir, le PSG a préparé le dernier choc de la phase de poules de sa campagne de Ligue des champions par une victoire au Parc des princes lors de la réception du FC Nantes (2-1). Bien que Kylian Mbappé soit resté muet, le Borussia Dortmund le craindrait tout de même à 48 heures du choc entre le BvB et le PSG mercredi soir au Signal Iduna Park.

Choc décisif pour le PSG à Dortmund

Leader du groupe F avec 3 points d’avance sur le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund affiche quelques absences de marque à un poste clé pour la défense contre Kylian Mbappé, à savoir la position de latéral droit. Certes, Mbappé a évolué face à Nantes en attaquant de pointe, mais il se pourrait qu’il soit repositionné sur le flanc gauche de l’attaque par Luis Enrique pour le déplacement au Borussia Dortmund. Coach du BvB , Edin Terzic tenterait un coup de poker face à Mbappé mercredi soir.

Niklas Süle, défenseur central de formation, en latéral droit pour Mbappé ?