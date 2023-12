Le PSG et l’OM ont leur réponse pour le transfert de ce buteur

La rédaction

Performant pour sa première saison professionnelle sous les couleurs de Lorient, le jeune Eli Junior Kroupi (17 ans) attise logiquement les convoitises. Alors que son nom figure dans les petits papiers du PSG et de l'OM notamment, son président, Loïc Féry, a fait part de sa volonté de garder sa pépite le plus longtemps possible.

Véritable phénomène de précocité, Eli Junior Kroupi n'a pas tardé à se mettre les plus grands clubs de l'Hexagone à ses pieds. Etincelant pour sa première saison professionnelle avec Lorient, le Breton de 17 ans, auteur de 4 buts en 14 matchs de Ligue 1, est annoncé pour découvrir de nouveaux horizons dans un futur proche.

« C’est quelqu’un qui est complètement dans le projet lorientais »

Alors qu'il figure dans les petits papiers du PSG et de l'OM notamment, comme indiqué par TMW , le président de Lorient, Loïc Féry, s'est exprimé sur un potentiel départ de sa pépite, qui vient tout juste de prolonger avec les Merlus . « C’est quelqu’un qui est complètement dans le projet lorientais et c’est pas quelqu’un qui est amené à bouger rapidement. On aime la stabilité et quand on prend le risque de mettre un attaquant de 17 ans, c’est aussi parce qu'on veut justement qu’il s’aguerrisse plus vite » , a-t-il lâché fermement au micro de Prime Vidéo avant le match entre Lorient et Marseille ce dimanche soir.

« C’est un enfant du club et on va essayer de le garder le plus longtemps possible »