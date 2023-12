Une grande annonce est lâchée à l’OM

Hugo Chirossel

Troisième de Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, l’OM a échoué face au Panathinaïkos en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Après leur mauvais début de saison, les Olympiens ont déjà pris du retard sur les quatre premières places du championnat de France, qualificatives pour la C1, mais Vitinha assure qu'ils y croient malgré tout.

L'OM va encore devoir patienter avant de retrouver la Ligue des champions. Le club olympien était opposé au Panathinaïkos en troisième tour préliminaire de Ligue des champions en août dernier. Une double confrontation qui a finalement tourné en la faveur des Grecs, et les Marseillais ont été reversés en Ligue Europa.

Insulté par le vestiaire de l’OM, Payet s’explique https://t.co/UwyQk2aU6V pic.twitter.com/qIqtPvDRHE — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

L’OM croit en une qualification en Ligue des champions

Et l’OM est très mal parti dans l’optique de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. En raison de leur mauvais début de saison, les hommes de Gennaro Gattuso ont pris du retard. Mais le vestiaire est malgré tout déterminé et croit encore en ses chances de se qualifier pour la prochaine édition de la C1.

«On y croit et on va lutter jusqu’à la dernière journée pour y arriver»