OM : Gattuso se fait interpeller après son coup avec Aubameyang

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Face à l'OL mercredi dernier (3-0), Gennaro Gattuso a pris la décision d'associer Pierre-Emerick Aubameyang à Vitinha. Un choix payant puisque les deux attaquants ont trouvé le chemin des filets. Pour l'attaquant portugais, en grande difficulté depuis son arrivée à l'OM en janvier dernier, ce but pourrait enfin lancer son aventure à Marseille.

Gennaro Gattuso a-t-il trouvé la bonne formule ? Face à l'OL, le technicien italien a disposé son équipe en 3-5-2, avec un duo Vitinha/ Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. Après la victoire de son équipe, l'entraîneur de l'OM était ravi de son coup.

OM : «Inquiet», Gattuso lance un avertissement au vestiaire https://t.co/GZSY2bB6qo pic.twitter.com/8aFvt97VAb — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

« Il y a une vraie complicité entre les deux »

« Il y a des qualités très claires. C'est vrai que tous les deux, ils ont la capacité d'attaquer la profondeur. Vitinha, il a des qualités différentes par rapport à Pierre-Emerick, en termes de... sur le plan musculaire, certainement, mais je pense qu'ils jouent très bien ensemble. Il y a une vraie complicité entre les deux » avait lâché Gattuso au sujet de Vitinha et Aubameyang.

« On peut jouer tous les deux devant »