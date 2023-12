OM : Un nouveau problème à gérer pour Gattuso ?

Arnaud De Kanel

Gennaro Gattuso n'est pas verni depuis qu'il a rejoint l'OM. L'entraineur italien commence à redresser la barre de son navire même s'il ne peut jamais composer avec un groupe au complet. Déjà privé de Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Iliman Ndiaye et Joaquin Correa face à Lorient, il pourrait perdre trois nouveaux joueurs pour la prochaine rencontre.

L'OM se déplace à Lorient ce dimanche avec un groupe loin d'être au complet. Comme depuis qu'il est arrivé à l'OM, Gennaro Gattuso doit faire face aux blessures ou aux suspensions de plusieurs joueurs. Le bilan pourrait s'alourdir.

Trois joueurs menacés de suspension

Les Olympiens devront être vigilants ce dimanche soir. En effet, Amine Harit, Jordan Veretout et Renan Lodi sont sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune ce dimanche soir face à Lorient. Face à Clermont, il pourrait donc y avoir sept joueurs absents.

Des blessés et des suspensdus

En effet, Iliman Ndiaye et Valentin Rongier ne seront pas là face à Clermont dimanche prochain. Gennaro Gattuso espère pouvoir compter sur Joaquin Correa et Geoffrey Kondogbia, tous deux forfaits face à Lorient ce dimanche soir en raison d'une blessure. Une mise en bouche pour l'entraineur de l'OM qui pourrait perdre huit joueurs durant la CAN...