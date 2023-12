OM : La révolution de Gattuso inquiète

Arnaud De Kanel

L'OM a affiché un visage conquérant mercredi face à l'OL. Privé de plusieurs éléments, Gennaro Gattuso avait opté pour un 3-5-2 qui a donc donné satisfaction. Nombreux sont ceux qui estiment que l'Italien devrait reconduire ce système de jeu pour les prochains matchs. Sebastien Perez, lui, se montre plus mesuré et pointe surtout du doigt la faiblesse de l'adversaire ce soir-là ainsi que l'effet de surprise.

Avec 3 succès en une semaine, l'OM a retrouvé des couleurs. C'est face à l'OL que l'équipe de Gennaro Gattuso a montré son meilleur visage en dominant largement l'Olympico grâce à un 3-5-2 mis en place par le manager italien et qui a très bien fonctionné, apportant notamment plus de profondeur.

Les doutes de Perez sur le système de Gattuso

Les observateurs exhortent Gennaro Gattuso à reconduire ce plan de jeu pour les prochaines échéances, notamment pour former le duo d'attaque Aubameyang-Vitinha. Sebastien Perez est un peu plus méfiant car il estime que ce système a fonctionné en grande partie grâce à la faiblesse de l'OL et à l'effet de surprise qu'il a créé. Il attend de voir face à des adversaires plus en forme.

«Tout dépend de l’adversité»